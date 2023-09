«Ça m'a surpris», il hallucine après son transfert au PSG

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Manuel Ugarte a quitté le Sporting pour s'engager en faveur du PSG. Alors qu'il réalise un début de saison exceptionnel avec le club de la capitale, l'international uruguayen a confié qu'il était surpris par son adaptation très rapide dans la ville de Paris.

En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG s'est offert les services de Cher Ndour et de Manuel Ugarte. En ce qui concerne l'international uruguayen, il a rejoint le club de la capitale en provenance du Sporting pour une somme proche de 60M€.

Le boss a pris un stop, il a enfin signé au PSG https://t.co/HR9CDY5Z63 pic.twitter.com/0BMnzNIqh4 — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

Manuel Ugarte est déjà en feu au PSG

Arrivé au PSG il y a quelques semaines, Manuel Ugarte est déjà comme un poisson dans l'eau à Paris. En effet, le milieu de terrain de 22 ans enchaine les performances XXL depuis sa signature avec le club de la capitale. D'ailleurs, Manuel Ugarte est surpris d'avoir réussi à s'adapter aussi rapidement au PSG.

Ugarte est surpris par son adaptation expresse