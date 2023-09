C'est confirmé, l'OL veut s'offrir une légende du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les jours de Laurent Blanc à la tête de l'OL seraient comptés. Le technicien français pourrait être remplacé très prochainement comme le confirme la presse anglaise. Plusieurs noms sont sur la short-list de John Textor, notamment celui de Thiago Motta, actuel entraîneur de Bologne et figure du projet QSI au PSG.

Laurent Blanc ne devrait pas terminer la saison à l'OL. Selon les informations de L'Equipe , les responsables lyonnais recherchent un nouveau coach. Plusieurs noms sont cités notamment celui de Graham Potter, ancien coach de Chelsea.

Le feuilleton Mbappé bientôt relancé par le PSG ? https://t.co/zw1FaoGQgT pic.twitter.com/P2KlxV9cri — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

La rumeur Graham Potter agite l'Angleterre

« Cela n'a pas été un bon début de saison pour Lyon et il semble que le manager Laurent Blanc soit déjà sous pression, les médias français associant Graham Potter à un candidat potentiel pour le remplacer. Pour être honnête, je ne suis pas surpris de voir le nom de Potter apparaître, même si d'après ce que j'ai compris, cela n'ira pas plus loin que cela pour le moment. Du côté de Potter, il semble qu'il ne soit pas encore tout à fait prêt à retourner au travail après son passage à Chelsea, mais ce que je dirais, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il est examiné par un club de Ligue 1 ces derniers mois – Nice l'a également considéré » confirme le journaliste Jonathan Johnson.

Thiago Motta dans la short-list de l'OL