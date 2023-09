«C'est le meilleur du monde», Lionel Messi se lâche

Amadou Diawara

Alors que l'Argentine affronte la Bolivie ce mardi dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, Lionel Messi a tenu à rendre hommage à l'un de ses compatriotes et coéquipier en sélection : Cristian Romero. En effet, la Pulga a affirmé que le défenseur de Tottenham était le meilleur joueur du monde à son poste.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami cet été. Pour son premier rassemblement avec l'Argentine depuis son transfert, la Pulga s'est frottée à l'Equateur ce vendredi. Et Leo Messi a été l'un des grands artisans de la victoire de l' Albiceleste , puisqu'il a inscrit le seul et unique but de la rencontre (1-0).

Leo Messi encense Cristian Romero

Alors que l'Argentine affronte la Bolivie ce mardi (éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026), Lionel Messi a pris le temps de rendre hommage à Cristian Romero. Selon le vétéran de 36 ans, le joueur de Tottenham est le meilleur défenseur du monde.

«C’est le meilleur défenseur du monde actuellement»