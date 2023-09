Il annonce du lourd, Deschamps va adorer

Thomas Bourseau

Paul Pogba vit des moments bien compliqués depuis son retour à la Juventus à l’été 2022. Outre ses problèmes familiaux et juridiques personnels, le champion du monde tricolore peine à reprendre du poil de la bête sportivement parlant. Néanmoins, Pogba est clair : il va revenir. Son sélectionneur Didier Deschamps peut donc exulter. Explications.

Depuis son départ de Manchester United à l’été 2022, Paul Pogba connaît bien des soucis. En plus du calvaire extra sportif que le champion du monde tricolore a vécu depuis août 2022 au sujet de l’affaire d’extorsion de fonds qui a touché son cercle le plus proche et lui y compris, Pogba ne cesse d’être embêté par les blessures. Une situation physique problématique qui l’a privé de Coupe du monde au Qatar avec l’équipe de France à l’automne dernier.

«Je veux leur faire ravaler leurs paroles. Je veux leur montrer que je ne suis pas faible»

Souhaitant faire taire les critiques et donner tort à ceux qui ont douté de lui, Paul Pogba prévoit de revenir à son meilleur niveau et de réduire au silence les sceptiques comme révélé à Al-Jazeera en interview. « Le football est très beau, mais il est cruel. Les gens peuvent vous oublier. Vous pouvez faire quelque chose de grand et le lendemain, vous n'êtes plus personne. Je veux leur faire ravaler leurs paroles. Je veux leur montrer que je ne suis pas faible. Ils peuvent dire du mal de moi. Je n'abandonnerai jamais ».

«Son statut chez les Bleus, si j'ai à l'appeler, c'est pour l'avoir dans le même rôle qu'avant»