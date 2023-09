Cristiano Ronaldo snobé, il déballe tout sur le Ballon d’or

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo ne fait pas partie de la liste des joueurs sélectionnés pour le Ballon d’or. Une première depuis de longues années et même le début de la carrière du Portugais qui a été lauréat du prix à cinq reprises. Son entraîneur à Al-Nassr a annoncé la couleur pour la suite.

Cette semaine et plus particulièrement ce mercredi, la liste des 30 joueurs éligibles au Ballon d’or 2023 a été révélée. Et moment fort inhabituel : le nom de Cristiano Ronaldo ne fait pas partie de la liste en question. La fin d’une ère pour le quintuple Ballon d’or qui s’est toujours débrouillé par le passé pour y figurer.

Cristiano Ronaldo absent de la liste du Ballon d’or 2023

Alors que Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé ont une chance de rafler le trophée individuel suprême, Cristiano Ronaldo ne lâche clairement pas l’affaire selon son entraîneur à Al-Nassr. Luis Castro a clairement fait savoir que « CR7 » ne lâchait pas l’affaire.

L’entraîneur de Cristiano Ronaldo l’annonce, «il en veut toujours plus»