Messi - Ronaldo : Il a menti après son transfert, l’incroyable confidence

Désormais à la retraite, Kevin-Prince Boateng a évolué le temps de quelques mois du côté du FC Barcelone en 2019, de quoi lui permettre d’évoluer au côté de Lionel Messi. Alors qu’il s’était enflammé pour l’attaquant argentin du temps de son passage chez les Blaugrana, le Ghanéen est revenu sur ses propos, assurant qu’il n’avait pas eu le choix.

Entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le débat fait rage depuis de très longues années, y compris chez les footballeurs. Sans surprise, les coéquipiers de l’Argentin ou du Portugais ont généralement pris parti pour celui avec qui ils évoluaient. Après avoir assuré que CR7 était le meilleur joueur du monde, Kevin-Prince Boateng avait ainsi rétropédalé peu après son arrivée au FC Barcelone en 2019 : « Je l’ai toujours dit, Messi est le meilleur joueur du monde et de tous les mondes. Il l'a prouvé dans les dix dernières années. » Quatre ans plus tard, celui qui n’a joué que quatre matches avec le FC Barcelone est une fois encore revenu sur ses propos.

« Le meilleur joueur du monde ? J'ai dû dire que c'était Lionel Messi, j'ai menti »

« Je me souviens que lorsque je suis arrivé à Barcelone, on m'a tout de suite demandé qui était le meilleur joueur du monde. J'ai dû dire que c'était Lionel Messi, j'ai menti. Ce fut l'un des plus gros mensonges de ma vie. Normalement, je dis toujours la vérité, mais j'ai menti parce que c'était la seule façon de porter le maillot de Barcelone », assure aujourd’hui Boateng dans le podcast de Rio Ferdinand, relayé par AS .

« On m'a dit que je devais dire cela, sinon je ne jouerais pas »