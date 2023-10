Le successeur de Lionel Messi a été trouvé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À seulement 16 ans, Lamine Yamal épate avec l’Espagne et le FC Barcelone, battant des records de précocité. Une éclosion qui n’est pas sans rappeler celle de Lionel Messi. Certains observateurs n’hésitent d’ailleurs pas à dresser des parallèles entre les deux joueurs formés à la Masia. C’est notamment le cas du sélectionneur Luis de la Fuente et de l’entraîneur blaugrana Rafa Márquez.

Forfait à cause d’une blessure au psoas-iliaque, Lamine Yamal n’a pas pu connaître sa 3e sélection avec l’Espagne jeudi contre l’Écosse (2-0), mais le crack du FC Barcelone a encore tout le temps devant lui pour s’imposer avec la Roja . Et pour cause, à seulement 16 ans, l’ailier droit bat tous les records de précocité sous le maillot du Barça ou de l’Espagne. Avant la trêve, Lamine Yamal était devenu le plus jeune joueur à débuter un match de Ligue des champions à l’occasion du match face à Porto (1-0), alors qu’il était déjà devenu le plus jeune joueur à débuter avec sa sélection contre la Géorgie (7-1) en septembre dernier. De telles prouesses lorsque l’on évolue en Catalogne entraînent forcément des comparaisons avec un certain Lionel Messi.

« Vous souvenez-vous quand Messi ou Maradona avaient 16 ans ? »

Luis de la Fuente n’avait pas hésité à dresser un tel parallèle la semaine dernière en revenant sur l’éclosion de Lamine Yamal, également comparé à Diego Maradona. « Il a un potentiel et des conditions fantastiques , s’enflammait le sélectionneur espagnol. Nous devons nous occuper de lui, il est jeune. Mais vous souvenez-vous quand Messi ou Maradona avaient 16 ans ? Il ne faut pas imposer de limites à de si bons joueurs. Il faut les laisser développer tout leur potentiel. C'est ce que nous essayons de faire avec ce joueur, ici et dans son club. »

« Ronaldinho, Messi... Lamine peut être le prochain »