Cauchemar après le PSG, Neymar sort du silence

Lors du dernier mercato estival, Neymar a quitté le PSG pour s'engager en faveur d'Al Hilal. Deux mois après son transfert, la star brésilienne vit déjà un énorme coup dur. Alors qu'il serait victime d'une grave entorse du genou, Neymar s'est livré sur les réseaux sociaux.

Sachant que le PSG ne voulait plus de lui, Neymar a fait ses valises et s'est engagé officiellement en faveur d'Al Hilal à la mi-aout. Deux mois plus tard, la star brésilienne vit déjà un cauchemar. Alors qu'il défendait les couleurs du Brésil, Neymar s'est blessé sérieusement à un genou ce mercredi.

Une entorse du genou pour Neymar ?

Lors du choc entre le Brésil et l'Uruguay, Neymar a été victime d'une grave torsion du genou. Une blessure qui l'a contraint à quitter la pelouse du Centenario peu avant la mi-temps, et ce, sur civière. En larmes lors de sa sortie du terrain, Neymar a fait passer un message fort sur les réseaux sociaux.

«J'ai la foi»