Clash avec Neymar, il balance tout

Après le match nul du Brésil contre le Venezuela vendredi dernier (1-1), Neymar a été victime d'un jet d'un sac de pop-corn. La scène a fait dégoupillé l'ancienne star du PSG, qui s'en est pris au président de la fédération brésilienne de football (CBF). Les coulisses de cette altercation ont d'ailleurs été révélées.

Loin du PSG, Neymar enchaîne les polémiques en ce moment. L’ancienne star aurait notamment dégoupillé totalement après la rencontre face au Venezuela. La Seleção ayant été tenue en échec (1-1), Neymar a fait l’objet de quelques critiques. Mais il a surtout été victime d’un jet d’un sac de pop-corn en rentrant au vestiaire.

Neymar pète les plombs au Brésil

Naturellement, la scène n’a pas plus au principal intéressé, qui s’en est immédiatement pris au président de la fédération brésilienne de football (CBF). Neymar serait allé jusqu’à insulter le patron de la CBF. Et le journaliste brésilien José Carlos Araújo n’a pas manqué d’en livrer les coulisses.

«Il a maudit le président de la CBF»