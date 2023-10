Mbappé - Haaland : Le Ballon d’or approche, il prend position !

Thomas Bourseau

Le lundi 30 octobre prochain, la traditionnelle et annuelle cérémonie du Ballon d’or aura lieu. Pour cette édition de 2023, les votants se sont focalisés sur l’intégralité de la saison dernière avec notamment le facteur Coupe du monde. Qui de Lionel Messi, de Kylian Mbappé ou d’Erling Braut Haaland le raflera ? Martin Odegaard semble avoir une petite idée.

Grâce à son sacre avec l’Argentine, Lionel Messi pourrait alors rafler un huitième Ballon d’or au nez et à la barbe de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland qui ont tous deux alignés des statistiques monstres en plus d’un triplé historique en Angleterre pour Haaland à Manchester City.

«Nous avons maintenant Haaland, peut-être le meilleur joueur du monde»

Pour Martin Odegaard, qui côtoie Erling Braut Haaland au sein de la sélection norvégienne, le buteur de Manchester City est le meilleur joueur du monde comme il l’a confié à Hayters TV . « Bien sûr, nous avons maintenant Haaland, peut-être le meilleur joueur du monde. Nous devons tirer le meilleur de lui ».

Frayeur pour Mbappé, Deschamps a pris sa décision https://t.co/GikakEOTpN pic.twitter.com/NZmiBCGSKJ — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

«Mbappé ? C’est le number one»