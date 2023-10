Polémique avec Neymar, il déballe tout !

Pierrick Levallet

Depuis quelques heures, Neymar fait l'objet d'une nouvelle polémique. La star de 31 ans aurait organisé une fête avec quelques coéquipiers au Brésil et aurait ensuite passé la soirée avec une femme. Face à ce nouveau scandale, Rodrygo n'a pas hésité à monter au créneau pour l'ancien joueur du PSG.

Cet été, Neymar a quitté le PSG. Ne se sentant plus vraiment en sécurité ni désiré, le Brésilien n’a pas souhaité rester. La star de 31 ans a alors été transférée à Al-Hilal en Arabie Saoudite. Mais même s’il est désormais loin du football européen, Neymar fait toujours l’objet de quelques polémiques. Et ces dernières heures, l’international auriverde a été impliqué dans un nouveau scandale au Brésil.

«Trou du c**»… Neymar disjoncte encore https://t.co/7ZOWCSdRfj pic.twitter.com/Rs6qjJbXHz — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

Un nouveau scandale éclate au Brésil, Neymar impliqué

En couple et père d’un nouvel enfant, Neymar aurait organisé une fête avec Vinicius Jr et Richarlison d’après les informations du journaliste brésilien Matheus Baldi. De nombreuses femmes étaient conviées à cette soirée, et l’ancienne star du PSG serait ensuite resté avec l’une d’entre elles à l’instar de celle du Real Madrid et de l’attaquant de Tottenham. Face à cette nouvelle polémique, Rodrygo est alors monté au créneau pour Neymar.

«Il est totalement différent»