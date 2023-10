Neymar au cœur d'un nouveau scandale au Brésil ?

Alexis Brunet

Depuis quelques semaines maintenant, Neymar a quitté le PSG pour rejoindre l'Arabie saoudite, et le club d'Al-Hilal. Le Brésilien fait toujours parler de lui, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Ce dernier serait au cœur d'un nouveau scandale au Brésil, avec certains de ses compatriotes. Trois joueurs de la Seleção auraient organisé une fête avant le match face au Venezuela, au cours de laquelle de nombreuses jeunes femmes étaient présentes.

Au cours de son aventure au PSG, Neymar n'aura pas laissé que des bons souvenirs aux supporters parisiens. Le Brésilien a de nombreuses fois était blessé, mais il a aussi été au cœur de nombreux scandales. Cela ne semble pas s'être calmé avec son départ pour Al-Hilal.

Une fête organisée par Neymar et d'autres coéquipiers au Brésil

D'après le journaliste brésilien Matheus Baldi, une fête aurait été organisée par Neymar, Vinicius Jr et Richarlison, avant le match contre le Venezuela. Une soirée à laquelle étaient conviées de nombreuses femmes, et l'ancien attaquant du PSG serait resté par la suite avec l'une d'elles, tout comme le joueur du Real Madrid et celui de Tottenham.

Neymar vient d'avoir un nouvel enfant

Une rumeur qui arrive au mauvais moment pour Neymar, car ce dernier est censé être en couple, et il vient aussi de devenir à nouveau père. Rebeca Ribeiro, qui est la femme qui serait restée avec l'attaquant d'Al-Hilal, a toutefois pris la parole sur ses réseaux sociaux, et elle a menacé de poursuivre certaines personnes en justice. Affaire à suivre...