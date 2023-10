Une star du Real Madrid s’inspire de Neymar

Benjamin Labrousse

Arrivé comme un grand espoir au Real Madrid en 2018, Vinicius Jr est aujourd'hui considéré comme l’un des plus grands footballeurs du monde. Après avoir connu une ascension fulgurante, l’ailier de 23 ans est désormais un joueur accompli. Ce dernier a d’ailleurs avoué s’être beaucoup inspiré de son compatriote Neymar étant enfant.

Il aura connu une période compliquée. Comme de nombreux jeunes talents, Vinicius Junior a longtemps été décrié lors de ses débuts professionnels. Auteur de deux premières saisons mitigées au Real Madrid, l’enfant de Flamengo aura finalement mis tout le public madrilène dans sa poche. Désormais considéré comme un pilier des Merengue depuis le départ de Karim Benzema l’été dernier, l’ailier brésilien s’affirme également comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

« Je crois que je suis un peu plus célèbre »

Dans un entretien accordé à France Football , Vinicius Junior s’est confié sur sa carrière ainsi que sur sa réputation actuelle : « Je crois que je suis un peu plus célèbre. (Il éclate de rire.) Je ne fais plus ce que je faisais avant quand j'étais au Brésil, mais j'adore ma vie. J'ai changé celle de ma famille grâce à tout ça. Je crois que je suis là pour beaucoup d'années encore. C'était mon rêve, de toute façon. Je peux jouer au football tous les jours ! Rien ne me rend plus heureux. Je ne me lasserai jamais d'être sur un terrain » , déclare la star du Real Madrid.

« À 8 ans, je voulais imiter Neymar »