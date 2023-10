Le Real Madrid n’a pas oublié Benzema après son départ

Benjamin Labrousse

Après quatorze années passées sous les couleurs du Real Madrid, Karim Benzema s’est engagé en faveur d’Al-Ittihad cet été. Bien que le Ballon d’Or en titre évolue désormais du côté de l’Arabie Saoudite, ce dernier reste toujours dans l’esprit de ses anciens partenaires, et notamment de Vinicius Jr, qui s’est exprimé à son sujet.

Il aura marqué l’histoire du football. Désormais âgé de 35 ans, Karim Benzema semble épanoui en Arabie Saoudite, quelques mois après son arrivée à Al-Ittihad. Alors que de nombreux médias espagnols affirmaient que le départ de l’attaquant français du Real Madrid était prévu pour l’été 2024, le natif de Bron a finalement décidé de se retirer au sommet de son art, lui qui pour rappel, a été élu Ballon d’Or 2022.

« Et même s'il est parti, je reste sur Karim »

Et si ce départ sans doute peu anticipé de Karim Benzema aura causé quelques problèmes au Real Madrid qui se retrouve sans avant-centre de classe mondiale cette saison, l’ex international français semble toujours aussi apprécié au sein du club espagnol. Interrogé par France Football , Vinicius Junior a même affirmé que Karim Benzema restait le meilleur joueur du club merengue malgré son départ cet été : « Avant, Karim à 100 %. Et même s'il est parti, je reste sur Karim. (Rires.) Ça m'évitera de faire des jaloux » .

« Il m'a beaucoup appris, sur et en dehors du terrain »