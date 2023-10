Le Real Madrid tient le successeur de Cristiano Ronaldo ?

Jean de Teyssière

Jude Bellingham n'en finit plus d'impressionner en Espagne. Arrivé contre 103M€ cet été au Real Madrid, l'international anglais de 20 ans n'a pas mis beaucoup de temps à s'intégrer au sein de l'un des plus grands clubs du monde. Avec déjà 8 buts marqués en Liga et 2 en Ligue des Champions, il égale Cristiano Ronaldo qui avait lui aussi réussi cette performance de marquer dix buts lors de ses 10 premiers matchs.

Mais où s'arrêtera Jude Bellingham ? Le milieu de terrain anglais n'en finit plus de marquer. Face à Osasuna ce samedi, la nouvelle pépite anglaise du Real Madrid a inscrit un doublé dans la victoire 4-0 de son équipe. Le Real Madrid est leader du championnat et c'est en partie grâce à Bellingham qui a des statistiques à la CR7.

Bellingham fait aussi bien que CR7 en Ligue des Champions

Lors de la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions mardi dernier sur la pelouse du SSC Naples (3-2), Jude Bellingham avait à nouveau marqué et rejoignait Cristiano Ronaldo, seul joueur à avoir marqué lors de ses deux premiers matchs de Ligue des Champions. Mais ce n'est pas tout...

Bellingham, aussi décisif que CR7

Ce samedi, en Liga, Jude Bellingham a continué de marquer l'histoire du Real Madrid en rejoignant Cristiano Ronaldo qui avait réussi à marquer 10 buts lors de ses 10 premiers matchs avec le club madrilène. Son doublé face à Osasuna lui permet de compter 8 buts en Liga.