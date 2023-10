Un mensonge à 19,5M€ est dénoncé sur Cristiano Ronaldo

Pierrick Levallet

Dans le viseur de la justice pour irrégularité dans ses comptes, la Juventus voit également Cristiano Ronaldo faire pression dans cette affaire. Le quintuple Ballon d'Or réclame toujours une partie du salaire qu'il aurait dû recevoir lors de son passage à Turin. Cependant, la Vieille Dame estime que cette réclamation est infondée et l'a bien fait savoir à travers un communiqué.

Depuis plusieurs mois maintenant, la Juventus fait face à une polémique économique. Le club italien est accusé d’irrégularités dans ses comptes. Accusés de plus-values fictives, les Bianconeri sont également dans le viseur de la justice pour des manœuvres afin de différer le paiement de ses joueurs. Dans cette optique, la Vieille Dame est tourmentée par une réclamation de Cristiano Ronaldo concernant son passage à Turin.

Cristiano Ronaldo réclame 19,5M€ à la Juventus

L’attaquant de 38 ans réclamerait 19,5M€ que le pensionnaire de Serie A doit encore lui verser après un accord secret conclu entre les deux parties. Mais jusqu’à présent, le Portugais n’a pas reçu son argent. La Juventus, de son côté, se bat auprès de la justice pour faire la lumière sur cette affaire. Les Bianconeri estiment d’ailleurs, après plusieurs investigations menées, que les demandes de Cristiano Ronaldo sont totalement infondées.

«Les réclamations formulées par Cristiano Ronaldo ne sont pas fondées»