Zidane reçoit un gros message du Real Madrid

Benjamin Labrousse

Actuellement libre de tout contrat, Zinédine Zidane reste néanmoins très présent au sein du Real Madrid, club qu’il aura marqué à la fois en tant que joueur mais aussi comme entraîneur. Récemment, c’est la star brésilienne Vinicius Jr qui a décidé de rendre hommage au si charismatique entraîneur français.

Annoncé au PSG, à l’OM, et même plus récemment au Real Madrid, Zinédine Zidane n’a toujours pas repris de services. En retrait du monde du football depuis son départ du club madrilène en 2021, l’entraîneur français reste néanmoins toujours très présent dans l'esprit des membres du Real Madrid. Vainqueur de trois Ligue des Champions consécutives à Madrid entre 2016 et 2018, Zizou aura également été l’entraîneur ayant fait découvrir le plus haut niveau à Vinicius Jr, considéré actuellement comme l’un des meilleurs joueurs du monde.

Lâché par le Real Madrid, il reçoit une grande invitation https://t.co/MjFblk3t5r pic.twitter.com/jhEwn7KkQb — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

« Il est une référence pour tous »

Dans un entretien accordé à France Football , Vinicius Junior s’est d’ailleurs confié à propos de sa relation avec Zinédine Zidane, qui l’aura entraîné durant deux saisons. « Ah, « Zizou »... Casemiro et Marcelo me parlaient beaucoup de lui, et en très bien. Il est une référence pour tous. Je ne l'ai pas vu beaucoup jouer, j'étais trop petit, mais il y a YouTube. Il jouait comme peu d'autres et, comme entraîneur, il m'a énormément aidé, notamment sur la capacité à revenir défendre. Il insistait beaucoup sur le fait de participer à l'effort collectif et me laissait la liberté d'exprimer mes qualités » , déclare le Brésilien.

« Il m'apprenait énormément »