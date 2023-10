Nouvelle polémique autour de Karim Benzema ?

Thomas Bourseau

Le conflit israélo-palestinien dure depuis maintenant des années. Et ces derniers jours, de nouvelles vagues de violences sont à témoigner. Les habitants de Gaza en ont notamment fait les frais. De quoi inciter Karim Benzema à prendre la parole en apportant son soutien et en condamnant les bombardements sur civils, femmes et enfants. L’éditorialiste Daniel Riolo a fait un constat lourd de sens.

Le conflit entre Israël et la Palestine continue de faire des ravages malgré son ancienneté. Karim Benzema a pris la parole par le biais de son compte X en publiant le message suivant. « Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants ».

Riolo réagit au message de Benzema

Et alors que l’actualité est très chaude vis-à-vis de ce conflit, Daniel Riolo a émis un regret par rapport aux priorités clairement assumées de Karim Benzema comme il l’a confié ce lundi sur les ondes de RMC . « L'annonce qui est faite (dans les stades) juste avant est claire. Elle dit de rendre hommage ensemble aux victimes du conflit, quelles qu'elles soient. On y a ajouté aussi, malheureusement, un hommage au professeur assassiné. Dans le langage du foot, on appelle ça une belle passe décisive, puisque c'est un message de paix. Donc si vous voulez relayer quelque chose, au moins là, vous vous engagez sur quelque chose de facile. (...) Là, on ne profite pas de cette passe décisive ».

«Dans ce conflit, son choix est fait. Et il n'a même pas un mot pour les victimes des terroristes du Hamas»