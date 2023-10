La prise de position de Benzema fait halluciner Riolo

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, Karim Benzema a publié un message dans lequel il appelle à prier « pour les habitants de Gaza ». Comme à chaque fois, les prises de position de l'ancien attaquant du Real Madrid font grandement parler. Daniel Riolo a donc été invité à commenter la publication du joueur d'Al-Itthiad. Et le journaliste ne mâche pas ses mots, comme à son habitude.

« Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants ». Cette publication de Karim Benzema sur X (anciennement Twitter), alors que le conflit entre Israël et la Palestine connaît une nouvelle vague de violence, n'est pas passé inaperçu. Présent sur le plateau d' Apolline Matin sur BFM , Daniel Riolo n'a d'ailleurs pas été tendre à l'égard de l'ancien attaquant du Real Madrid.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

Dans le langage du foot, on appelle ça une belle passe décisive«»

« L'annonce qui est faite (dans les stades) juste avant est claire. Elle dit de rendre hommage ensemble aux victimes du conflit, quelles qu'elles soient. On y a ajouté aussi, malheureusement, un hommage au professeur assassiné. Dans le langage du foot, on appelle ça une belle passe décisive, puisque c'est un message de paix. Donc si vous voulez relayer quelque chose, au moins là, vous vous engagez sur quelque chose de facile. (...) Là, on ne profite pas de cette passe décisive », lance d'abord le journaliste de RMC avant de reprocher à Karim Benzema son absence de prise de message pour le professeur de français assassiné à Arras.

«Le message de Benzema est éminemment politique»