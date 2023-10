Neymar se fait sèchement tacler

Hugo Chirossel

S’il a quitté le PSG cet été, Neymar n’a pas laissé les polémiques derrière lui. Lors de cette trêve internationale, il a été accusé d’avoir insulté Ednaldo Rodrigues, président de la Confédération brésilienne de football. Désormais, la star d’Al-Hilal s’est attiré les foudres de l’ancien international brésilien Walter Casagrande Junior.

Bien qu’il ait quitté le PSG cet été après six saisons pour s’engager avec Al-Hilal, Neymar semble toujours rattrapé par les polémiques. Dernièrement, il a été accusé d’avoir insulté le président de la CFB (Confédération brésilienne de football), Ednaldo Rodrigues. Pour ne rien arranger, Neymar s’est récemment fait tacler par son compatriote et ancien international brésilien, Walter Casagrande Junior.

PSG : Mbappé met la pression à Luis Enrique pour son avenir https://t.co/WsxhMhM8kQ pic.twitter.com/gPFmMQSKNQ — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

«Neymar n’a pas d’intelligence footballistique»

« Tous les joueurs qui ont évolué au fil du temps avaient une intelligence footballistique. Neymar n’a pas d’intelligence footballistique. Il sait comment jouer au football, ce qui est différent de la compréhension du jeu. Quand un joueur a une intelligence tactique, une intelligence footballistique, il comprend ce qu’il doit faire. Il se rend compte des lacunes dues à son âge et change de position parce qu’il se connaît lui-même, il comprend le jeu. Cristiano Ronaldo l’a fait avec brio. Müller est peut-être celui qui l’a fait le plus brillamment », a déclaré Walter Casagrande Junior pour UOL

«Il n’a même pas voulu apprendre»