Messi en clash avec le PSG, il dévoile les raisons

Benjamin Labrousse

Parti à l’Inter Miami à la fin de son contrat avec le PSG en juin dernier, Lionel Messi entretenait une relation pour le moins conflictuelle avec les supporters parisiens. Alors que ce dernier a multiplié les déclarations peu élogieuses à l’égard du club de la capitale, Javier Pastore estime que la Coupe du monde remportée par l’Argentine face à l’équipe de France a détérioré les relations entre les deux parties.

Septuple Ballon d’Or, Lionel Messi n’aura pas laissé une très bonne image à Paris. Après deux saisons passées sous les couleurs du PSG entre 2021 et 2023, le génie argentin s’est envolé pour les États-Unis afin de rejoindre l’Inter Miami détenu par un certain David Beckham. Alors que le passage de La Pulga au sein du club parisien aura été marqué par deux éliminations successives en 8èmes de finale de Ligue des Champions (face au Real Madrid et au Bayern Munich), ce dernier a régulièrement été critiqué par une partie des supporters parisiens, n’appréciant pas l’attitude parfois désinvolte du champion du monde en titre.

« Je sais que les gens m'aiment beaucoup »

Ancien joueur adulé du PSG passé par le club entre 2011 et 2018, Javier Pastore s’est exprimé à propos de l’affection que ce dernier a reçu à Paris : « Je ne sais pas si j'ai été l'Argentin le plus aimé à Paris, je ne veux pas me comparer aux autres. Je sais que les gens m'aiment beaucoup : leur affection est la même que celle que j'ai essayé de leur rendre sur le terrain. C'est quelque chose que nous avons construit lentement, mais aujourd'hui il y a un très bel amour entre moi et les supporters » , a déclaré l’ancien parisien lors d’un entretien accordé au site italien Gianlucadimarzio.com .

« Je n'aime pas la façon dont ils ont traité Messi »