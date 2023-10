Enrique s’enflamme pour Dembélé, il lâche une annonce inquiétante

Thomas Bourseau

Ousmane Dembélé n’y arrive pas au PSG. Malgré ses appels, ses débordements, son implication dans l’animation offensive, le Français n’est pas assez réaliste devant le but et n’a jamais trouvé le chemin des filets avec le Paris Saint-Germain. Luis Enrique évoque un « joueur unique ». Rolland Courbis, qui l’a lancé à Rennes, demande du réalisme.

Ousmane Dembélé n’a pas dénaturé son jeu en arrivant au PSG cet été. Le champion du monde tricolore est toujours aussi percutant et remuant sur son couloir, mais peine à se montrer décisif. Depuis le début de la saison, Dembélé n’a toujours pas marqué alors qu’au FC Barcelone, il se montrait bien plus réaliste sous la houlette de Xavi Hernandez.

«Profiter du joueur unique qu’est Dembélé»

Un problème pour son nouvel entraîneur ? Luis Enrique a tenu le discours suivant en conférence de presse au sujet d’Ousmane Dembélé qui est « un joueur unique » selon ses propos. « Je pense à m’asseoir sur le banc et profiter du joueur unique qu’est Dembélé. Il génère toujours la supériorité numérique, il est capable de fixer trois adversaires, il crée des espaces, il n’a jamais peur, il prend des risques, il est audacieux. Il peut rater des occasions mais il a la bonne attitude. Il peut s’améliorer, oui, mais je suis amoureux de son jeu. Je ne veux pas le débloquer. Je n’ai aucune préoccupation à son sujet ».

«Il faut aussi que de temps en temps il se mette à être décisif»