PSG : Avant le choc, il lance un avertissement à Mbappé

Pierrick Levallet

Ce mercredi, le PSG reçoit l'AC Milan pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions. Les Parisiens voudront naturellement faire forte impression après la déroute contre Newcastle il y a quelques semaines. Mais les Rossoneri veulent également marquer les esprits. Olivier Giroud a d'ailleurs tenu à mettre Kylian Mbappé en garde à l'approche du choc.

Après la déroute contre Newcastle (4-1), le PSG reçoit l’AC Milan ce mercredi pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions. Naturellement, les hommes de Luis Enrique auront à coeur de faire un gros match pour oublier le fiasco de St James’ Park. Cependant, les Rossoneri sont également déterminés à faire forte impression au Parc des Princes. Olivier Giroud a d’ailleurs tenu à mettre Kylian Mbappé en garde à l’approche de la rencontre.

Scène improbable entre Mbappé et Deschamps, les coulisses dévoilées https://t.co/WbgwG7yTHO pic.twitter.com/B9sJUcV4nZ — le10sport (@le10sport) October 22, 2023

«Je pense qu’on défendra à plusieurs sur Mbappé»

« Pour cette rencontre contre Paris en Ligue des champions là-bas, ça va être un match particulier pour nous les Français du Milan. On rentre à Paris, qui plus est la capitale et les attentes qu’il y a autour du PSG dans cette Ligue des champions. Ils ont une équipe très solide avec beaucoup d’internationaux notamment français donc ça va être un sacré défi et un sacré match. Mais je pense que notre philosophie c’est de défendre en avançant. On le fait à domicile, on le fera à domicile, là-bas je ne sais pas si le coach voudra qu’on attende un peu plus, mais quoi qu’il en soit c’est sûr qu’on est bien au courant de leurs forces offensives parce que les trois quatre de devant sont vraiment des joueurs très talentueux donc il faudra vraiment se méfier de tout le monde. Mais bien sûr, Kylian en particulier et je pense qu’on défendra à plusieurs sur lui » a expliqué l’attaquant de l’AC Milan au micro du Canal Football Club .

«On s’attend à un très gros match»