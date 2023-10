PSG : Luis Enrique a réussi son pari, il déballe tout

Alexis Brunet

Depuis cet été, Luis Enrique a pris en main le PSG. L'Espagnol amène petit à petit sa patte, et cela se voit. Interrogé à l'issue du match face au club de la capitale, Patrick Vieira a d'ailleurs félicité les Parisiens pour leur qualité technique, et leur vitesse, qui n'a pas permis à Strasbourg d'aller les chercher très haut.

Après avoir gagné contre Rennes avant la trêve internationale, le PSG en a fait de même pour le retour de la Ligue 1, face à Strasbourg. Le club de la capitale s'est imposé sur le score de trois buts à zéro, et Kylian Mbappé, Carlos Soler et Fabian Ruiz ont inscrit les réalisations parisiennes.

Patrick Vieira complimente le PSG

Le coach de Strasbourg, Patrick Vieira, était forcément déçu de la défaite de son équipe, mais le champion du monde a aussi complimenté le travail de Luis Enrique et de ses joueurs. Des propos rapportés par Le Parisien . « On a eu du respect de l’équipe en face de nous. Je suis content de l’approche qu’on a eu, les joueurs ont été sérieux et disciplinés même si j’aurais aimé plus de pression sur le porteur du ballon. La qualité technique et la vitesse de cette équipe parisienne ne nous a pas permis d’aller les chercher beaucoup plus haut. »

Vieira veut que ses joueurs apprennent de leurs erreurs