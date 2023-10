Cette star de Deschamps annonce la couleur au PSG

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG accueille l'AC Milan au Parc des Princes. Avant ce troisième rendez-vous de la phase de groupes de la Ligue des Champions, Olivier Giroud a annoncé la couleur. En effet, le buteur des Bleus et des Rossoneri a prévenu le PSG avant la rencontre.

Avec une victoire (contre le Borussia Dortmund, 2-0) et une défaite (face à Newcastle, 4-1), le PSG est actuellement deuxième du groupe F en Ligue des Champions. Pour son troisième match de la saison en C1 , le club de la capitale aura la lourde tâche d'accueillir l'AC Milan au Parc des Princes. Des Rossoneri qui restent sur deux matchs nuls sans inscrire le moindre but face à ses deux premiers adversaires.

Le PSG reçoit l'AC Milan de Giroud ce mercredi

Alors que l'AC Milan se déplace sur la pelouse du PSG ce mercredi soir, Olivier Giroud s'est prononcé sur cette rencontre lors d'un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche matin. Comme l'a expliqué le buteur des Rossoneri et de l'équipe de France, cette rencontre n'est pas encore décisive, mais son équipe va faire le maximum pour donner du fil à retordre aux hommes de Luis Enrique.

«Si on a l'opportunité de gagner le match, on ne se gênera pas»