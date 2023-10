Mbappé critiqué, un joueur du PSG se lâche

Jean de Teyssière

Le PSG a réussi son retour aux affaires face à Strasbourg (3-0). Le message de Luis Enrique, qui craignait une démobilisation de ses joueurs à l'approche de la Ligue des Champions, est bien passé et surtout, Kylian Mbappé a retrouvé le chemin des filets. Avant la trêve, le Bondynois restait sur trois matchs consécutifs sans marquer en Ligue 1, ce qui est rare pour lui. Interrogé sur l'état de forme du buteur parisien, Nordi Mukiele a tenu à défendre son coéquipier.

Le PSG a très bien préparé le match face à l'AC Milan. Un match déjà capital pour le club parisien, qui reste sur une défaite cinglante sur la pelouse de St James Park, à Newcastle (1-4). Le club parisien peut en tout cas compter sur le retour de Kylian Mbappé aux affaires, lui qui a marqué face à Strasbourg (3-0) sur penalty, et mis fin à une série de quatre matchs consécutifs sans marquer, toutes compétitions confondues. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le PSG.

Mbappé ne marquait plus

Avec le PSG, cela faisait plus d'un mois que Kylian Mbappé n'avait plus marqué. Son dernier but remontait au 19 septembre dernier, lors du premier match du club parisien en Ligue des Champions face à Dortmund (2-0). Plus d'un mois après, il retrouve le chemin des filets, également sur penalty. Mais avec l'équipe de France, il a marqué trois fois lors du rassemblement, dont un magnifique doublé face aux Pays-Bas (2-1).

«Quand Kylian ne marque pas, il se fait un peu critiquer, mais c’est comme ça»