Luis Enrique lance un avertissement, un joueur du PSG lui répond

Alors que Luis Enrique avait rappelé vendredi l’importance du match contre Strasbourg après la trêve internationale, et à quatre jours de retrouver la Ligue des champions, les joueurs du PSG ont répondu présent en s’imposant nettement au Parc des Princes (3-0). Entré en jeu, Nordi Mukiele a savouré cette prestation, revenant sur l’avertissement de son entraîneur.

Luis Enrique voulait absolument éviter un faux-pas de son équipe ce samedi. Alors que la trêve internationale vient de s’achever, l’entraîneur du PSG avait tenu à rappeler vendredi en conférence de presse l’importance de la réception de Strasbourg, à quatre jours d’une rencontre décisive en Ligue des champions face à l’AC Milan. « La stimulation, c'est le match contre l'AC Milan mais celui contre Strasbourg sera beaucoup plus difficile , confiait Luis Enrique, conscient qu’il faudrait remobiliser les troupes pour bien aborder cette 9e journée de Ligue 1. Je l'ai vécu en tant que joueur. En tant qu'entraîneur, les joueurs ont une stimulation puissante et forte quand ils vont en sélection. Le premier match après, ça te motive plus ou moins. Mais quand tu es dans une grande équipe, tu dois jouer à haut niveau même si tu es moins motivé. (…) Il faudra que je les active, que je les motive face à un adversaire hyper motivé ». Et Luis Enrique a visiblement trouvé les mots justes.

Le PSG s’est rassuré

Le PSG s’est en effet imposé contre Strasbourg (3-0) malgré une équipe remaniée et un système innovant, l’équipe parisienne évoluant dans un 3-3-4. Kylian Mbappé, Carlos Soler et Fabian Ruiz ont trouvé le chemin des filets sur la pelouse du Parc des Princes, permettant au club de faire le plein de confiance avant le choc face au Milan. En zone mixte, Nordi Mukiele est revenu sur cette victoire et la mise en garde de son entraîneur.

« On a montré qu'on était concentrés du début jusqu'à la fin »