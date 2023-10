Après la déroute du PSG, Luis Enrique prêt à tenter un nouveau coup ?

Pierrick Levallet

Le 4 octobre dernier, le PSG a sombré sur la pelouse de Newcastle en Ligue des champions (4-1). De ce fait, quelques interrogations commencent à se poser concernant le schéma tactique pour lequel Luis Enrique optera contre l'AC Milan ce mercredi. L'entraîneur parisien n'a d'ailleurs pas manqué de se livrer sur le sujet après la victoire contre Strasbourg ce samedi (3-0).

Après avoir entamé sa campagne de Ligue des champions par une victoire contre le Borussia Dortmund, le PSG a subi un revers cuisant sur la pelouse de Newcastle (4-1). Face aux Magpies , Luis Enrique avait décidé d’aligner une composition d’équipe très offensive, avec quatre attaquants. Mais finalement, les Rouge-et-Bleu se sont faits étouffer par le pressing du pensionnaire de Premier League.

Quelle équipe pour le PSG contre l'AC Milan ?

Ce mercredi, le PSG reçoit l’AC Milan. Et naturellement, quelques interrogations commencent à se poser concernant le schéma tactique pour lequel Luis Enrique optera. Conservera-t-il son plan de jeu avec ses quatre attaquants comme il l'a fait ce samedi en Ligue 1 ou apportera-t-il quelques modifications ? Luis Enrique s’est livré sur le sujet ce samedi après le succès contre Strasbourg (3-0).

«Chaque match a ses nuances»