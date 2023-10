Un joueur du PSG valide le choix fort de Luis Enrique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Face à Strasbourg ce samedi, Luis Enrique a encore innové en alignant un 3-3-4 sur la pelouse du Parc des Princes, avec un Carlos Soler titularisé comme piston droit pour remplacer Achraf Hakimi. Un choix payant pour l’Espagnol, heureux de se ce nouveau rôle comme il l’a indiqué après la rencontre au cours de laquelle il a été l’auteur d’un but et d’une passe décisif.

Luis Enrique avait insisté sur l’importance du match contre Strasbourg, marquant la fin de la trêve internationale, et l’entraîneur du PSG a été écouté par ses joueurs avec une victoire nette au Parc des Princes (3-0) grâce à des réalisations de Kylian Mbappé, Carlos Soler et Fabian Ruiz. Luis Enrique avait décidé de mettre en place un 3-3-4 très offensif pour ce match, alignant notamment Carlos Soler comme piston blanc pour pallier l’absence d’Achraf Hakimi. Un choix payant, l’Espagnol étant l’auteur d’un but et d’une passe décisive, en plus d’être séduit par ce nouveau poste.



« Je me suis bien accommodé à ce nouveau rôle »

« Il y avait une crainte suite au match de Nice. Il fallait bien mieux faire. L’équipe a bien su réagir et a bien géré cette fin de match et nous avons pu faire entrer plusieurs joueurs. Dans ce nouveau rôle, j’ai dû trouver des nouveaux repères. La façon d’attaquer de l’équipe m’a permis d’avoir un rôle plus offensif. Finalement, je me suis bien accommodé à ce nouveau rôle », a confié Carlos Soler sur Prime Vidéo , dans des propos relayés par Foot Mercato .

« On essaye d’être vers l’avant le plus rapidement possible. C’est notre philosophie »