PSG : Réveil attendu pour Mbappé !

Arnaud De Kanel

Muet depuis trois rencontres en championnat, Kylian Mbappé doit retrouver le chemin des filets ce samedi face à Strasbourg. Endeuillé durant le dernier rassemblement de l'équipe de France, l'attaquant du PSG a montré qu'il savait encore marquer en signant un doublé face aux Pays-Bas (1-2) et un inscrivant un pénalty face à l'Ecosse (4-1). Luis Enrique a confiance en lui.

La Ligue 1 est de retour ce week-end ! De retour de la trêve internationale comme de nombreux coéquipiers à lui, Kylian Mbappé sera scruté de très près. L'attaquant du PSG n'a plus marqué depuis 3 rencontres en Ligue 1. Une longue disette durant laquelle il n'avait pas non plus marqué en Ligue des champions face à Newcastle. Il a retrouvé le chemin des filets avec l'équipe de France et le PSG attend qu'il fasse de même contre Strasbourg.

Alerte au PSG, une date cruciale est fixée pour Mbappé https://t.co/ovO0RNOgWG pic.twitter.com/poviXciS32 — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

Enrique toujours confiant pour Mbappé

Luis Enrique garde confiance en sa star. « Il lui a seulement manqué les buts mais il a fait de très bons matchs. Il joue très bien avec le PSG et l'équipe de France, c'est une constante de sa carrière », a lâché l'entraineur du PSG en conférence de presse vendredi à propos de Kylian Mbappé. Le réveil de l'attaquant parisien est donc attendu. Luis Enrique reconnait tout de même rencontrer quelques difficultés à motiver ses joueurs à quelques jours d'affronter le Milan AC.

«La stimulation, c'est le match contre l'AC Milan mais celui contre Strasbourg sera beaucoup plus difficile»