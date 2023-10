Le PSG rassure pour Kylian Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il sort d'un rassemblement très convaincant avec l'équipe de France face aux Pays-Bas et l'Ecosse, Kylian Mbappé va tenter d'enchaîner avec le même état de forme pour les prochains matchs du PSG. Et Luis Enrique s'est d'ailleurs montré rassurant au sujet de sa star et de son rendement.

Buteur lors des deux derniers matchs de l'équipe de France aux Pays-Bas (2-1) et contre l'Ecosse (4-1), Kylian Mbappé a rassuré sur son état de forme, lui qui était pointé du doigt pour ses prestations sous le maillot du PSG avant cette trêve internationale.

Alerte au PSG, une date cruciale est fixée pour Mbappé https://t.co/ovO0RNOgWG pic.twitter.com/poviXciS32 — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

Le débat Mbappé au PSG

En effet, lors des quatre derniers matchs du PSG que ce soit contre l'OM (4-0), à Clermont (0-0), à Newcastle en Ligue des Champions (défaite 4-1) ou encore à Rennes (victoire 3-1), Kylian Mbappé était resté muet devant le but, ce qui lui avait valu quelques critiques chez les observateurs. Mais de son côté, Luis Enrique rassure...

« Il joue très bien »