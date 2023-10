PSG : Luis Enrique prévient ses joueurs

Jean de Teyssière

Samedi, le PSG recevra le RC Strasbourg lors de la neuvième journée de Ligue 1. Une rencontre placée sous le signe du retour de sélection pour la plupart des joueurs, mais qui se dispute aussi cinq jours avant un haletant PSG-AC Milan mercredi prochain. Un match qui pourrait être piège pour les Parisiens, comme l'avait été celui face à l'OGC Nice (2-3), juste avant le match face au Borussia Dortmund (2-0). Et Luis Enrique, l'entraîneur parisien, n'a pas envie de revivre pareille soirée.

Le PSG n'a pas bien commencé sa saison de Ligue 1, avec 4 victoires, 3 matchs nuls et déjà une défaite. Troisième du classement, à deux points du leader monégasque et un de l'OGC Nice, le club parisien entraîné par Luis Enrique devra bien aborder le match face à Strasbourg, qui peine à lancer sa saison et qui vient de connaître deux défaites de suite...

« Quand tu es dans une grande équipe, tu dois jouer à haut niveau même si tu es moins motivé»

Devant la presse avant le match du PSG face à Strasbourg ce samedi, l'entraîneur espagnol du PSG, Luis Enrique explique comment motiver ses joueurs avant la rencontre : « Je l'ai vécu en tant que joueur. En tant qu'entraîneur, les joueurs ont une stimulation puissante et forte quand ils vont en sélection. Le premier match après, ça te motive plus ou moins. Mais quand tu es dans une grande équipe, tu dois jouer à haut niveau même si tu es moins motivé. Là tu reprends avant un match de Ligue des champions . »

«J'espère ne pas reproduire la même chose que contre Nice»