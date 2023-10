PSG : Luis Enrique craque en direct, un proche balance

Hugo Chirossel

Après la victoire du PSG face au Stade Rennais juste avant la trêve internationale, Luis Enrique s’était accroché avec le journaliste Alexandre Ruiz, dans une interview d’après-match. Une scène qui a beaucoup amusé et qui n’a pas surpris son ami Manfredo Alvarez, journaliste espagnol qui travaille pour la Cadena SER.

Si le PSG s’est imposé sur la pelouse du Stade Rennais juste avant la trêve internationale, Luis Enrique a vécu des jours agités après cette rencontre. L’attitude du technicien espagnol dans une interview d’après-match accordée à Free Ligue 1 a beaucoup fait parler. « Toi, tu ne vois que les choses négatives. Tu es corrosif », a-t-il notamment lâché à son interlocuteur.

Manfredo Alvarez, le seul ami journaliste de Luis Enrique

Si la relation entre la presse et Luis Enrique a toujours été conflictuelle, il a tout de même un ami journaliste. En effet, Manfredo Alvarez, qui travaille pour la Cadena SER de Gijon, est le seul à qui l’entraîneur du PSG accorde des interviews. Pour L'Équipe , il a donné sa réaction après avoir vu cette fameuse interview de Luis Enrique.

«Il n'a pas honte de dire ce qu'il pense et se fiche des conséquences»