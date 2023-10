Kylian Mbappé interpelle une autre star sur les réseaux sociaux !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Variétés Club de France s’était donné rendez-vous ce mercredi soir pour un match de gala organisé dans le but de récolter des fonds pour l'opération des Pièces Jaunes. Eden Hazard, jeune retraité, était de la partie tout comme Wilfrid Mbappé, le père du numéro 7 du PSG qui a été l'auteur d’un joli but sur une passe décisive du Belge. Ce qui n’a pas échappé au capitaine des Bleus.

Eden Hazard a rechaussé les crampons pour la bonne cause. Une semaine après l’annonce de sa retraite, lui qui était libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, le Belge était de la partie au stade de l’Épopée pour un match caritatif entre le Variétés Club de France et une sélection de joueurs de Calais. D’autres invités de marque étaient réunis afin de récolter des fonds pour l’opération des Pièces Jaunes, à l’instar de Laurent Blanc, Robert Pirès, Christian Karembeu, Claude Puel ou encore Wilfrid Mbappé.

« Je suis mort de rire »

Et le père de l’international français a régalé durant la partie, trompant le gardien adverse après une feinte de frappe et un plat du pied droit, sur une passe décisive d’Eden Hazard. Un but qui n’a pas échappé à Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. « Je suis mort de rire », a commenté le numéro 7 du PSG, avec une série d’émojis rieurs.

Ta version camerounaise est prête…😂🇨🇲 @Ronaldo https://t.co/FimO95k9rE — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 18, 2023

Mbappé interpelle Ronaldo