Le PSG débarque pour soutenir Neymar

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le calvaire se poursuit pour Neymar, victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche mardi lors de la défaite du Brésil contre l’Uruguay (0-2). La saison de la star auriverde est vraisemblablement terminée, et les messages de soutien se multiplient. Le PSG n’a pas fait exception.

Le verdict est tombé mercredi soir, et il est venu confirmer le pire. Sorti en pleurs mardi lors du match opposant le Brésil à l’Uruguay (0-2), Neymar souffre d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche et doit encore faire l’impasse sur une grande partie de la saison, voire la totalité. La star auriverde venait pourtant de faire son retour à la compétition en septembre après son opération à la cheville droite, l’éloignant des terrains depuis février dernier.

« Je vais avoir encore plus besoin de ma famille et mes amis »

« C'est un moment très triste , a reconnu sur Instagram l’ancien attaquant du PSG, en proie aux blessures depuis de longues années. Je sais que je suis fort mais cette fois, je vais avoir encore plus besoin de ma famille et mes amis. » Le numéro 10 de la Seleção peut déjà compter sur de très nombreux soutiens, dont son dernier club.

Força @neymarjr! 💪❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 19, 2023

Le PSG apporte son soutien