Catastrophe pour Neymar, l'Arabie Saoudite l'interpelle

Amadou Diawara

Ce mercredi, Neymar s'est blessé gravement au genou gauche lors du duel entre le Brésil et l'Uruguay. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur, la star brésilienne va devoir se faire opérer. Ayant acheté Neymar au PSG pour une somme proche de 90M€ cet été, Al Hilal lui a envoyé un message fort.

Titulaire face à l'Uruguay ce mercredi, Neymar a dû sortir sur blessure peu avant la mi-temps. En effet, la star brésilienne a été victime d'une torsion du genou gauche. Et malheureusement pour Neymar, les examens passés n'ont rien révélé de bon.

📄 أوضحت الفحوص الطبية تعرّض لاعب #كبير_آسيا "نيمار جونيور" لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدّد مدته بعد العملية يعود لنا أقوى 💙#الهلال pic.twitter.com/3B0w7C0W7T — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 18, 2023

Neymar va se faire opérer du genou

« Neymar Jr a subi des examens cliniques et d’imagerie mercredi, qui ont confirmé la rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche. L’attaquant sera opéré, à une date qui n’a pas encore été fixée, pour corriger les blessures » , a annoncé la CBF (Fédération Brésilienne de Football) dans un communiqué publié ce mercredi.

