Luis Enrique en a marre, le boss du PSG prend les choses en main

Hugo Chirossel

Comme cela a été le cas lors de ses expériences passées, Luis Enrique n’a pas une relation très amicale avec les journalistes au PSG. Si cela laisse indifférent son vestiaire, le club de la capitale ne souhaite pas voir la situation s’envenimer. Nasser Al-Khelaïfi pourrait ainsi être plus présent médiatiquement à l’avenir.

Après la victoire du PSG face au Stade Rennais, Luis Enrique s'était accroché avec Alexandre Ruiz, journaliste pour Free Ligue 1 . Un épisode qui n’est pas vraiment surprenant quand on connaît l'historique entre le technicien espagnol et la presse. Son arrivée dans la capitale française ne semble pas l’avoir changé.

Le vestiaire du PSG insensible aux sorties médiatiques de Luis Enrique

Comme indiqué par L'Équipe , cette animosité avec la presse laisse indifférent le vestiaire du PSG. Les joueurs parisiens ne se soucient pas de cela et ont plutôt l’impression que Luis Enrique prend leur défense en conférence de presse. L’Espagnol est lassé de toutes ces obligations médiatiques et la direction parisienne de son côté ne veut pas voir la situation s’aggraver.

Le PSG veut calmer la situation