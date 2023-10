Il quitte l'OM et hallucine devant le PSG et Mbappé

Thibault Morlain

Nommé entraîneur de l'OM durant l'été, Marcelino ne sera resté que quelques semaines en poste. Ayant claqué la porte juste avant une rencontre face au PSG, l'Espagnol n'aura donc pas connu le Classique de la Ligue 1. Malgré tout, Marcelino a un avis sur le club de la capitale et il est dithyrambique à propos du PSG.

3ème de Ligue 1, le PSG ne réalise pas forcément un excellent début de saison. Pour autant, le club de la capitale a de quoi faire peur avec Kylian Mbappé et après un gros mercato estival. Le PSG a totalement changé de visage durant l'intersaison. De quoi impressionner Marcelino, l'ancien entraîneur de l'OM.

« Rivaliser avec le PSG ? Ce n'est pas possible »

Pour AS , Marcelino a livré son regard sur le PSG. Et il est impressionné par le club de la capitale : « Est-il possible de rivaliser avec le PSG de Mbappé ? Non, ce n'est pas possible. Une équipe qui investit 300M€ et qui a Mbappé, probablement le meilleur joueur du monde actuellement, est difficile à devancer en France ».

« Ils ont un bon entraîneur »