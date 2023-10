C’est la fin du calvaire pour un joueur du PSG, il jubile

Pierrick Levallet

Blessé de longue date, Nordi Mukiele peut enfin refouler les pelouses sous les couleurs du PSG. Le calvaire de l’international français est terminé. Luis Enrique lui a d’ailleurs accordé quelques minutes ce samedi contre Strasbourg (3-0). Et après la partie, il n’a pas caché sa joie d’en avoir enfin terminé avec sa blessure.

«Je prends énormément de plaisir»

« Rejouer après six mois de blessure ? Ça me fait du bien. J'aime être sur le terrain. Peu importe où. Aujourd'hui, je suis rentré à gauche, j'ai fini à droite. Je prends énormément de plaisir. Ça fait plus de six mois que je n'avais pas joué. Jouer une vingtaine de minutes, ça m'a fait du bien. C'est à moi de continuer et de convaincre le coach que je peux aider cette équipe » a confié Nordi Mukiele en zone mixte, dans des propos rapportés par L’Equipe .

«Je vais essayer de gratter plus que ça»