PSG : Mbappé critiqué, Luis Enrique se lâche !

Pointé du doigt pour son inefficacité ces dernières semaines, Kylian Mbappé a fait taire les critiques en inscrivant trois buts avec l’équipe de France durant la trêve internationale, puis en retrouvant le chemin des filets avec le PSG contre Strasbourg ce samedi. Avant la rencontre, Luis Enrique avait défendu son joueur, ne cachant pas son étonnement face aux critiques.

Kylian Mbappé n’aura pas mis longtemps avant de retrouver le chemin des filets avec le PSG après une trêve internationale réussie, et ses 3 buts inscrits contre les Pays-Bas et l'Écosse. Face à Strasbourg ce samedi, l’international français a ouvert le score sur penalty, lui qui n’avait plus marqué sous le maillot rouge et bleu depuis le 19 septembre dernier, et le match contre le Borussia Dortmund. Forcément une satisfaction pour Luis Enrique, bien que l’entraîneur du PSG n’était pas inquiet.

« Si on le critique, on devrait arrêter de jouer au football »

Alors que Kylian Mbappé était pointé du doigt pour ses prestations avec le Paris Saint-Germain, Luis Enrique a tenu à défendre son numéro 7 dans un entretien accordé à Prime Vidéo , diffusé avant le match face à Strasbourg. « J’aime tout de Kylian. C’est curieux parce que c’est un joueur qui met plus de 50 buts par an et quand il passe 3 matches sans marquer, vous commencez à vous inquiéter , a lâché l’entraîneur parisien. Ce n’est pas une machine, c’est un humain. Durant ces matches, il s’est procuré des occasions. Je suis satisfait de son attitude, de ce qu’il apporte à l’équipe. On ne peut pas douter d’un joueur comme Kylian. Si on le critique, on devrait arrêter de jouer au football. »

« Je trouve qu’il joue toujours bien »