Luis Enrique a réservé une surprise, les joueurs du PSG ont été prévenus

Ce samedi, le PSG retrouve la compétition contre Strasbourg au Parc des Princes. Un rendez-vous pris au sérieux par Luis Enrique après cette trêve internationale et à quelques jours de retrouver la Ligue des champions. Dans un entretien accordé à Prime Vidéo diffusé avant le match, l’Espagnol est revenu sur cette rencontre importante, lui qui a réservé une composition innovante pour l’occasion.

Après une lourde défaite contre Newcastle (4-1), le PSG s’apprête à retrouver la Ligue des champions avec la réception de l’AC Milan mercredi. Mais avant ce rendez-vous important, l’équipe de Luis Enrique affronte Strasbourg en Ligue 1 ce samedi (17h), un rendez-vous pris très au sérieux par l’entraîneur du PSG qui a réservé une composition surprenante pour l’occasion, avec seulement deux défenseurs de métier dans un système hybride, entre le 3-3-3-1, le 2-4-4 et le 3-4-3 selon le placement des joueurs. Interrogé par Prime Vidéo , Luis Enrique est revenu sur l’importance de ce match en prévenant son groupe.

« La rencontre la plus compliquée sera contre Strasbourg »

« En termes de motivation, c’est normal, nous sommes humains. Et les joueurs ont déjà été sollicités émotionnellement avec les matches internationaux, et le sont encore avant le match de Milan. Donc la rencontre la plus compliquée sera contre Strasbourg, un adversaire qui possède beaucoup de jeunes de qualité, de promesses pour le futur et un bon entraîneur. On l’a déjà vécu après la trêve précédente. Il va falloir être attentifs et biens préparés », a indiqué Luis Enrique dans un entretien accordé à Prime Vidéo.

« Quand tu es dans une grande équipe, tu dois jouer à haut niveau même si tu es moins motivé »