PSG : Une recrue dépasse Mbappé, elle dit tout

Le plus gros vendeur de maillots cette saison n'est pas Kylian Mbappé. Comme le confirme la presse espagnole, Kang-In Lee ne cesse d'affoler les compteurs. Arrivé cet été, le jeune milieu de terrain est très populaire dans la capitale, mais aussi en Asie. Revenu à Paris, l'international sud-coréen a dévoilé son sentiment.

Présent à Paris seulement depuis quelques semaines, Kang-In Lee pourrait devenir la nouvelle poule aux œufs d'or du PSG. Très apprécié auprès des supporters, le milieu de terrain coréen est devenu, en l'espace de quelques semaines, le plus gros vendeur de maillots de la saison.

Le plus gros vendeur de maillots, c'est lui !

Comme le confirme As , le public se bat pour obtenir le maillot, aussi bien à Paris qu'en Asie. Kang-In Lee dépasse de grandes stars comme Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé. Le milieu de terrain, qui revient tout juste des Jeux Asiatiques, a exprimé sa fierté ce samedi.

« Très fier »