PSG : Un attaquant bientôt de retour ?

A l'instar de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, Marco Asensio est à l'infirmerie depuis plus d'un mois. Blessé depuis le 8 septembre dernier avec sa sélection, l'Espagnol continue son travail en salle dans l'espoir de revenir prochainement. Travail qui serait sur le point de porter ses fruits car le retour de l'attaquant pourrait se faire prochainement.

Très utilisé en début de saison par Luis Enrique qui apprécie sa polyvalence, Marco Asensio n'a plus rejoué avec le PSG depuis le mois de septembre. L'attaquant parisien a été touché avec la sélection espagnole et il cravache pour revenir le plus tôt possible. Un grand pas pourrait être effectué dans les prochains jours.

Un retour à l'entrainement collectif pour Asensio ?

Comme chaque blessé, Marco Asensio s'entraine à part. Mais selon les informations de L'Equipe , l'ancien joueur du Real Madrid devrait bientôt reprendre les séances collectives avec ses partenaires. Son retour sur les pelouses avec le maillot du PSG se confirme donc, à l'inverse des deux autres blessés.

Mendes et Kimpembe toujours pas aptes