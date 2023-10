Le PSG a un problème, Mbappé concerné

Jean de Teyssière

Ce samedi à 17h, le PSG recevra le RC Strasbourg au Parc des Princes, lors de la 9ème journée de Ligue 1. Un match a priori normal et classique pour la Ligue 1, mais qui fait beaucoup parler depuis que Luis Enrique affirmait qu'il fallait qu'il motive ses joueurs pour cette rencontre, placée entre le retour des internationaux de sélection et la suite de la Ligue des Champions, ce mercredi face à l'AC Milan. En y regardant de plus près, on peut comprendre cette inquiétude de prendre ce match avec légèreté puisque c'est souvent arrivé par le passé, y compris à Kylian Mbappé.

Le PSG va un peu mieux en Ligue 1, même si son début de saison a été un peu poussif. Surtout, le club de la capitale a déjà perdu un match, qui plus est à domicile, face à l'OGC Nice (2-3). Une rencontre qui est aussi placée au milieu de retour de sélection et d'un match capital en Ligue des Champions. Luis Enrique va devoir réussir là ou ses prédécesseurs ont échoué.

« Penser que le match contre Strasbourg sera facile serait une erreur»

Interrogé en conférence de presse sur cette motivation à jouer face à Strasbourg, Luis Enrique explique que : « Quand les joueurs sont en sélection, ils ont toujours une stimulation très forte, c'est logique et je l'accepte. Après, ça dépend du match qui suit (en club), de l'adversaire. Ça peut plus ou moins motiver. Ce n'est pas une chose aisée, en particulier avec ces breaks où tu reprends par un match de Championnat qui précède un match de Ligue des champions, comme là où la stimulation sera forte contre Milan. Penser que le match contre Strasbourg sera facile serait une erreur. C'est un match beaucoup plus difficile que celui contre Milan. Pour Milan, je devrai calmer les joueurs. Alors que demain (samedi), je vais devoir les motiver, les exciter. »

