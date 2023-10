PSG : Mbappé prêt à surprendre tout le monde pour son transfert ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Engagé avec le PSG jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé est encore maître de son destin et compte prendre son temps avant de se décider. Le Real Madrid fait encore partie des prétendants, mais d’autres clubs sont à l’affût, à l’instar de Chelsea et Liverpool. L’international français peut-il à la fois échapper au Real Madrid et au PSG ?

En refusant d’activer l’option présente dans son bail pour prolonger une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé s’est attiré les foudres des décideurs du PSG, prêts à se séparer pour la première de leur joyau cet été, allant jusqu’à le mettre à l’écart pour l’inciter à plier bagage. Finalement, Mbappé a tenu à bon, obtenant satisfaction en restant au Paris Saint-Germain sans allonger son engagement. À partir du 1er janvier 2024, le capitaine de l’équipe de France pourra donc s’engager avec le club de son choix en vue de la saison prochaine, comme en 2022.

Le Real Madrid ne désespère pas

Il y a un an et demi, Kylian Mbappé avait fait le suspense jusqu’au bout en décidant contre toute attente de poursuivre sa carrière avec le PSG, et donc de recaler le Real Madrid. Vexé, le club espagnol semble avoir tourné la page puisque la piste Mbappé est toujours active à la Casa Blanca , panifiant le prochain exercice en espérant pouvoir compter sur lui lors du prochain exercice. Mais une nouvelle déconvenue est encore possible pour Florentino Pérez.

Chelsea et Liverpool sont aussi là