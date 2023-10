Une légende quitte l’OM, il s’en mord les doigts

La rédaction

Ancien directeur du football de l'OGC Nice, mais aussi secrétaire général de l'OM, Julien Fournier n'a pas digéré certains choix de Pablo Longoria, notamment celui de se séparer de Steve Mandanda, véritable icône à Marseille. Surtout que le portier a retrouvé une place de titulaire à Rennes et semble profiter de ses derniers moments de carrière.

En juillet 2022, Steve Mandanda tirait un trait sur son aventure marseillaise. En manque de temps de jeu à l'OM, le portier décidait de terminer sa carrière à Rennes. Dans les colonnes de L'Equipe, Julien Fournier est revenu sur cette opération.

« Il aurait dû finir à Marseille »

« Pour moi non, mais c'est assumé par le président Longoria, et je respecte sa vision. Steve Mandanda est heureux à Rennes mais il aurait dû finir à Marseille, quitte à lui mettre dans les pattes un jeune gardien à fort potentiel » a confié l'ancien secrétaire général de l'OM.

