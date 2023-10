Longoria devait claquer la porte de l'OM !

Thibault Morlain

Après s'être mis en retrait pendant quelques jours, Pablo Longoria a décidé de continuer dans ses fonctions de président à l'OM. Une surprise puisqu'on s'attendait à voir l'Espagnol s'en aller suite à la réunion houleuse avec les supporters. D'ailleurs, il était bel et bien prévu que Longoria s'en aille...

La crise à l'OM a été violente ces derniers jours et elle a provoqué quelques départs. Marcelino et Javier Ribalta ont ainsi fait leurs valises. De son côté, Pablo Longoria a lui décidé de rester à Marseille, continuant à son poste de président. Néanmoins, initialement, Longoria avait lui aussi décidé de claquer la porte à l'OM.

« Ils étaient enclin à partir »

Dans un entretien pour AS , Marcelino fait ainsi cette confidence sur Pablo Longoria. L'ex-entraîneur de l'OM assure ainsi : « Quand Longoria et les 3 autres personnes de la direction m'ont détaillé les menaces, ils étaient enclin à partir. Lors de la réunion du mardi, c'était établi. Et c'est clair que si la personne qui avait confiance en moi part, ma conclusion est que tout ce que représentait Longoria devait partir. Nous devions partir avec lui ».

« Il a décidé de rester »