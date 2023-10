PSG : Il annonce du lourd pour ce transfert à 50M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival pour 50M€, Ousmane Dembélé peine pour l'instant a véritablement trouver son rythme de croisière au sein du club de la capitale. Mais Benoit Trémoulinas ne se fait pas de souci pour l'ancien joueur du FC Barcelone, qui finira par cartonner au PSG.

Afin de pallier les départs successifs de Lionel Messi et Neymar cet été, le PSG avait décidé de mettre le paquet pour attirer Ousmane Dembélé, en provenance du FC Barcelone, pour 50M€. Et l'international français, même s'il a déjà un apport évident sur le plan de la vitesse et de la technique, pêche beaucoup trop souvent dans le dernier geste, et les observateurs se montrent déjà très critiques à son égard. Mais pas tous...

« Il est en train de perdre des points »

Au micro de La Chaine L'EQUIPE , Benoit Trémoulinas a décrypté le malaise Dembélé au PSG : « On dirait qu’il a perdu son insouciance lorsqu’il avait le ballon. On se souvient à Dortmund, il partait dans des dribles incroyables, au Barça pareil, quand il avait été remis sur pied par Xavi et qu’il avait sa confiance. Il est en train de perdre du terrain parce que Coman a été bon. Coman est beaucoup plus régulier, il score. On l’a vu, il a marqué un super but lors de sa rentrée. Il a mieux combiné avec Clauss. Dembélé est en train de perdre des points, pas au point de quitter la liste. Il va se remettre dedans », indique l'ancien latéral gauche des Girondins de Bordeaux et de l'équipe de France (5 sélections).

« Il va exploser »