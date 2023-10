La deadline est fixée pour le remplaçant de Neymar !

Thomas Bourseau

Le calvaire continue pour Neymar. Tout juste rétabli d’une blessure à la cheville il y a peu, le Brésilien souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche à présent. De quoi pousser Al-Hilal à se pencher sur la question de son remplacement. L’entraîneur Jorge Jesus devrait trancher avant janvier.

Neymar n’était plus le bienvenu au PSG et a été transféré contre 90M€ à Al-Hilal à la dernière intersaison. Arrivé diminué à une cheville, le Brésilien a dû patienter pour faire ses grands débuts au sein du club de Riyad. Mais après seulement quelques semaines au sein du championnat saoudien et un but marqué en Ligue des champions asiatique, Neymar s’est rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche.

Messi ou Mbappé pour remplacer Neymar ?

De quoi pousser Al-Hilal à songer à des remplacements cet hiver afin de combler le vide laissé par Neymar jusqu’à la fin de la saison potentiellement. Le média alriyadh évoque deux pistes XXL, mais difficilement réalisables en les personnes de Kylian Mbappé et Lionel Messi. L’un est certes en fin de contrat au PSG, mais sa relation conflictuelle avec Neymar devrait mettre un frein à sa venue, lorsque l’Argentin ne disputera pas les Play-Offs de Major League Soccer avec l’Inter Miami, mais sa femme Antonella avait déjà dit non pour l’Arabie saoudite cet été.

