Mbappé - Haaland : Coup de tonnerre au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a essuyé plusieurs échecs depuis quelques années avec Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. De quoi pousser la direction à revoir son approche sur le mercato. Et avec la cote de popularité de Jude Bellingham et de Vinicius Jr auprès des socios, en plus de leurs performances XXL, le projet madrilène serait de faire d’eux des références.

Le Real Madrid parvient à mettre les mains sur de jeunes talents depuis cinq bonnes années maintenant. Et les pépites en question ne sont pas faites priées pour entrer dans le onze de départ du club merengue. Ce fut le cas de Vinicius Jr, Federico Valverde, Rodrygo Goes, Eder Militao, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni ou encore Jude Bellingham, recruté à la dernière intersaison contre la coquette somme de 100M€ environ.

Le Real Madrid ne va plus courir après Mbappé et Haaland

Les hauts représentants du Real Madrid garderaient les yeux rivés sur les situations de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland depuis quelques années désormais. Tenu en échec à plusieurs reprises pour Mbappé et en 2022 pour Haaland, le comité de direction merengue aurait appris de ses erreurs sur le marché selon Marca . Au point où l’institution madrilène aurait décidé de ne plus miser sur telle ou telle recrue à l’avenir, que son nom soit Mbappé ou Haaland.

Le Real Madrid compte faire de Bellingham et de Vinicius Jr ses références !